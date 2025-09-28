На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЛДПР предложили отменить социальные пенсии для мигрантов

Слуцкий предложил прекратить выплачивать пенсии мигрантам
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

ЛДПР предлагает отменить социальные пенсии для мигрантов в целях ослабления нагрузки на федеральный бюджет. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

«Россия сейчас переживает ответственный момент. СВО, социальные, демографические и другие проблемы – всё это требует огромных средств. Здесь каждая копейка на счету!», — подчеркнул он.

По словам Слуцкого, на этом фоне государство позволяет себе платить пенсии иностранцам, которые никак не участвовали в «строительстве нашей державы» и которые «зачастую презирают Россию и русских людей». Глава партии также отметил, что российские пенсионеры при этом «получают гроши».

В этой связи, считает ЛДПР, необходимо отменить «дармовую социалку» для приезжих.

Слуцкий напомнил, что миграционный прирост в 2024 году достиг около 600 тысяч человек. По его словам, это рекордный показатель за 30 лет.

Как отмечается в пояснительной записке ЛДПР к предложению, мера направлена на защиту пенсионной системы от необоснованных социальных обязательств и снижение бюджетной нагрузки.

В 2024 году пенсии в России проиндексировали на 7,5%, а в 2025 году – на 14,75%, в результате чего средний размер пенсии составляет 15 456 рублей.

По закону, право на пенсию имеют среди прочих иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ не менее 15 лет и достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины). По состоянию на 1 сентября 2024 года в России пребывает 6 174 777 лиц иностранных граждан, информация о которых содержалась в государственной системе миграционного учета.

1 октября в России празднуется День пожилого человека – в честь этого события некоторым пенсионерам планируется начислить дополнительные выплаты. В частности, в отдельных регионах представителям старшего поколения произведут единовременную доплату, которая в этом году на федеральном уровне не предусмотрена.

Ранее в Госдуме нашли источник финансирования доплат к пенсиям с 70 лет.

