Россия не смогла вернуться в первую группу совета ICAO

Россия не была избрана в две первые группы во время выборов в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В первую группу совета входят государства, «имеющие важнейшее значение в области воздушного транспорта». В нее были избраны девять стран, в числе которых США, Китай, Великобритания, Япония и Бразилия. Вторую группу формируют страны с «наибольшим вкладом в обеспечение международной гражданской аэронавигации». Она включает 12 государств, в том числе Аргентину, Колумбию и Индию.

Уточняется, что члены третьей группы, куда входят страны, «обеспечивающие географическое представительство», будут избраны 30 сентября 2025 года.

Всего в совет ICAO входят 36 государств. Он переизбирается каждые три года на сессии Генассамблеи ООН, на которую собираются представители 193 стран-членов организации.

В предыдущий раз выборы в совет Международной организации гражданской авиации прошли осенью 2022 года. По их итогам Россия не была включена ни в одну из трех групп ICAO.

До этого Россия входила в первую группу государств, имеющих первостепенное значение для воздушного транспорта. Все остальные члены этой группы, в частности США, Китай, Великобритания и Япония, переизбрались в совет ICAO, как и в этот раз.

Ранее Захарова заявила, что Россия требует от ICAO заставить страны соблюдать международное право.