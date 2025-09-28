На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия не смогла вернуться в первую группу совета ICAO

Россию не переизбрали в две первые группы международного совета ICAO
true
true
true
close
Пресс-служба МИД России

Россия не была избрана в две первые группы во время выборов в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В первую группу совета входят государства, «имеющие важнейшее значение в области воздушного транспорта». В нее были избраны девять стран, в числе которых США, Китай, Великобритания, Япония и Бразилия. Вторую группу формируют страны с «наибольшим вкладом в обеспечение международной гражданской аэронавигации». Она включает 12 государств, в том числе Аргентину, Колумбию и Индию.

Уточняется, что члены третьей группы, куда входят страны, «обеспечивающие географическое представительство», будут избраны 30 сентября 2025 года.

Всего в совет ICAO входят 36 государств. Он переизбирается каждые три года на сессии Генассамблеи ООН, на которую собираются представители 193 стран-членов организации.

В предыдущий раз выборы в совет Международной организации гражданской авиации прошли осенью 2022 года. По их итогам Россия не была включена ни в одну из трех групп ICAO.

До этого Россия входила в первую группу государств, имеющих первостепенное значение для воздушного транспорта. Все остальные члены этой группы, в частности США, Китай, Великобритания и Япония, переизбрались в совет ICAO, как и в этот раз.

Ранее Захарова заявила, что Россия требует от ICAO заставить страны соблюдать международное право.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами