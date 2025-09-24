В МИД опровергли сообщения о просьбе РФ смягчить санкции против авиаотрасли

Россия не просит смягчения санкций против авиаотрасли, но хочет, чтобы Международная организация гражданской авиации (ИКАО) принудила страны не нарушать международное право, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Никто ничего не просит. Российская Федерация требует от ИКАО заставить отдельные государства-члены прекратить нарушать нормы международного права, в том числе Устав ООН и Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года», — объяснила Захарова.

По словам дипломата, ряд стран, включая США, государства ЕС, Великобританию и ряд других, нарушили Чикагскую конвенцию, когда ввели против России ограничения в сфере гражданской авиации в одностороннем порядке. Москва требует от ИКАО принять меры в связи с этим.

Захарова добавила, что несмотря на рестрикции авиационная отрасль России активно развивается, расширяя сеть маршрутов и увеличивая объемы перевозок.

22 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники и документы сообщило, что Москва обратилась в ИКАО с просьбой ослабить санкции против отечественной авиаотрасли. По данным агентства, российские власти пытаются договориться о смягчении ограничений, в частности по поводу запасных частей, которые, по их словам, имеют решающее значение для безопасности полетов.

Ранее Путин заявил о лидерстве России по разработке авиационных и ракетных двигателей.