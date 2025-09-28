В МИД Белоруссии назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

Рыженков: мира на Украине можно достичь при понимании неделимости безопасности

Мира на Украине можно достичь, если стороны будут понимать важность принципа неделимости безопасности. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

«Сегодня очевидно, что путь к прекращению кровопролития на Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности», — сказал министр.

Рыженков добавил, что сегодня США начинают осознавать важность данного принципа. Однако, по его словам, в странах Европейского союза (ЕС) нет такого понимания.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Киева и стран Европы не проглядывается желания договариваться о мире на Украине по-честному. По словам министра, Российская Федерация неоднократно предлагала государствам НАТО «уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности».

Ранее Трамп заявил о неустанной работе по достижению мира на Украине.