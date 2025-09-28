На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Белоруссии назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

Рыженков: мира на Украине можно достичь при понимании неделимости безопасности
Сергей Бобылев/РИА Новости

Мира на Украине можно достичь, если стороны будут понимать важность принципа неделимости безопасности. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

«Сегодня очевидно, что путь к прекращению кровопролития на Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности», — сказал министр.

Рыженков добавил, что сегодня США начинают осознавать важность данного принципа. Однако, по его словам, в странах Европейского союза (ЕС) нет такого понимания.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Киева и стран Европы не проглядывается желания договариваться о мире на Украине по-честному. По словам министра, Российская Федерация неоднократно предлагала государствам НАТО «уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности».

Ранее Трамп заявил о неустанной работе по достижению мира на Украине.

