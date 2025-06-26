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США в течение 16 лет готовили удары по Ирану

WP: США еще в 2009-м начали создание бомбы для ударов по ядерным объектам Ирана
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U.S. Air Force

У США не было оружия, необходимого для уничтожения ядерных объектов Ирана, находящихся под землей, в этой связи была создана бомба GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator) для выведения из строя объекта Фордо. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на председатель Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

«Генерал Дэн Кейн <…> заявил журналистам, что атака США на секретный ядерный объект в Иране стала кульминацией многолетнего планирования», — говорится в сообщении издания.

Как сообщил Кейн, команда из двух аналитиков Пентагона с 2009 года изучала планы Ирана относительно объекта в Фордо: геологию местности и схему укреплений.

Они пришли к выводу, что у США нет оружия, способного поразить такой объект.

«Бала разработана… Massive Ordnance Penetrator (MOP), предназначенная для проникновения в землю и уничтожения целей под поверхностью», — пишет WP о 13-тонной бомбе MOP.

В воскресенье, 22 июня, американские бомбардировщики B-2 впервые применили MOP в боевых условиях. Удар был нанесен по вентиляционным шахтам.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

Ранее в Кремле заявили, что Иран не уведомлял Россию о планах нанести удары по базам США.

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