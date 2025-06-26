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Политика
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«Режим едва не рухнул»: лидер Ирана заявил о победе над Израилем и США

Хаменеи заявил о победе Ирана в конфликте с Израилем и США
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Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поздравил иранский народ с победой над Израилем в 12-дневном конфликте. Он заявил, что «сионистский режим едва не рухнул и был раздавлен» ударами Ирана. Кроме этого, по словам Хаменеи, Тегеран также нанес «жестокую пощечину» США, атаковав американскую базу в Катаре. В Госдуме «Газете.Ru» заявили, что ни одну сторону конфликта нельзя назвать победителем, а подобные слова не приведут к миру на континенте.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Исламская Республика одержала победу над Израилем в результате 12-дневного конфликта.

«Я считаю необходимым выразить несколько поздравлений великому иранскому народу. Первое — поздравляю с победой над сионистским режимом. Со всем этим шумом, со всеми этими заявлениями сионистский режим едва не рухнул и был раздавлен ударами Исламской Республики», — отметил Хаменеи, чьи слова передает иранское агентство IRNA.

Во втором поздравлении, которое аятолла адресовал иранскому народу, он упомянул победу «любимого Ирана над американским режимом».

«Американский режим вступил в войну, поскольку считал, что в противном случае сионистский режим будет полностью уничтожен. Но никакой выгоды от этой войны не было. И здесь Исламская Республика одержала победу и в ответ нанесла Америке жестокую пощечину. Она атаковала одну из важных американских баз в регионе, базу Аль-Удейд», — заявил Хаменеи.

О победе в войне с Израилем Высший совет национальной безопасности Ирана объявил вечером 24 июня. В его коммюнике говорилось, что вооруженные силы Исламской Республики «дали сокрушительный ответ» на наступательные действия противника в рамках израильской операции «Народ как лев». «Богоданная победа нации» заставила израильтян пожалеть о своих действиях, а также «признать поражение», отмечалось в заявлении.

Победителем нельзя назвать ни одну из сторон

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «однозначно победителем нельзя назвать ни одну из сторон» конфликта. В то же время он отметил, что Иран показал себя как государство, способное дать адекватный по силе ответ на атаки в свой адрес.

«Не исключено, что этот отпор стал неожиданностью как для Израиля, так и для США. Ирану удалось продемонстрировать, что оборона Израиля в небе не является непробиваемой и что Ирану есть чем ответить на агрессию», — подчеркнул парламентарий.

При этом Белик добавил, что если сохранение правящего режима Ирана и способность дать достойный ответ на израильскую агрессию — это победа, то Иран имеет право так считать.

Депутат Шамсаил Саралиев в свою очередь уточнил, что обе стороны могут «без конца заявлять о своей победе», однако эти заявления не приведут к глобальному итогу — миру на континенте.

«Вместо риторики стран, вовлеченных в конфликт, о полном разгроме врага, нужно сесть за стол переговоров, понять друг друга, найти компромисс и в результате прийти к миру и согласию», — заключил Саралиев.

Член Госдумы Вячеслав Никонов при этом заявил «Газете.Ru», что согласен с оценкой Хаменеи.

«Конечно, для Ирана это победа. Он не сломлен и с ядерной программой», — сказал Никонов.

Как развивался конфликт?

Израиль начал операцию «Народ как лев» в ночь на 13 июня, атаковав атомные и военные объекты на территории Ирана. Власти страны мотивировали удары тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Иран в ответ на атаку в тот же день выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.

На протяжении нескольких дней стороны обменивались ударами, пока 22 июня в войну не вступили США. Вашингтон атаковал три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что таким образом Штаты попытались остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Иран ответил ударом по Аль-Удейд в Катаре – крупнейшей американской базе на Ближнем Востоке.

Уже 24 июня глава Белого дома объявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Он также отметил, что в результате ударов США ядерная программа Ирана была уничтожена. Однако иранский МИД утверждал, что ядерные установки страны оказались «серьезно повреждены». Источники CNN при этом отмечали, что американские удары отбросили разработки Ирана в области ядерного оружия «максимум на несколько месяцев назад», а запасы высокообогащенного урана не были уничтожены полностью, потому что Тегеран смог его вовремя перепрятать.

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