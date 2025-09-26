На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова предрекла мировую войну, если Киев реализует планы на диверсии в Европе

Захарова: Киев планирует провокации в Румынии и Польше с использованием флага РФ
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла скорое начало третьей мировой войны, если подтвердится информация венгерских СМИ о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

Дипломат обратила внимание на появившиеся в нескольких СМИ Венгрии сведения о планах украинского президента Владимира Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с помощью российских беспилотных летательных аппаратов «Герань».

По словам официального представитель российского внешнеполитического ведомства, сделать это планируется с целью обвинить в диверсиях Россию.

«Так, на Банковой готовят свой «Гляйвицкий инцидент» — с целью создать casus belli для войны между Россией и НАТО», — заявила представитель МИД.

Захарова указала, что в случае, если все это подтвердится, то следует признать, что никогда в современности Европа «не была столь близко к началу третьей мировой войны».

Так, например, портал Pestisracok сообщил, что украинские спецслужбы при участии Вооруженных сил Украины планируют удары по крупным логистическим узлам в Румынии и Польше, через которые осуществляется переброска иностранного оружия на Украину.

По информации венгерских СМИ атака может быть проведена «​​с использованием беспилотников российского производства с территории Западной Украины».

В этих целях, как пишут СМИ, 16 сентября на Яворовский полигон в населенном пункте Старичи, где находится международный центр имени гетмана П. Сагайдачного, уже завезены российские дроны типа «Герань».

Ранее Лукашенко напомнил Зеленскому, что он может потерять всю Украину.

