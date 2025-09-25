В Раде обвинили Зеленского во лжи о коррупции на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский врет западным СМИ, когда рассказывает о ситуации с коррупцией в своей стране. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Мощно врет Владимир Александрович на Fox News... Разве не его партия несколько месяцев назад по прямому указанию пыталась уничтожить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры?» — задался риторическим вопросом парламентарий.

Он возмутился, что украинский лидер после этого смеет называть себя защитником органов, которые занимаются борьбой с коррумпированными чиновниками.

Накануне Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News, в рамках которого не только назвал себя главным борцом с коррупцией на Украине, но также заявил, что президент США Дональд Трамп теперь якобы выступает против обмена землями между Россией и Украиной, а еще — что американский лидер может поменять позицию Си Цзиньпина по Украине.

Ранее Зеленский назвал условия для сложения полномочий и проведения выборов.