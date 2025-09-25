На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде обвинили Зеленского во лжи о коррупции на Украине

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский лжет, говоря о борьбе с коррупцией
true
true
true
close
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский врет западным СМИ, когда рассказывает о ситуации с коррупцией в своей стране. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Мощно врет Владимир Александрович на Fox News... Разве не его партия несколько месяцев назад по прямому указанию пыталась уничтожить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры?» — задался риторическим вопросом парламентарий.

Он возмутился, что украинский лидер после этого смеет называть себя защитником органов, которые занимаются борьбой с коррумпированными чиновниками.

Накануне Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News, в рамках которого не только назвал себя главным борцом с коррупцией на Украине, но также заявил, что президент США Дональд Трамп теперь якобы выступает против обмена землями между Россией и Украиной, а еще — что американский лидер может поменять позицию Си Цзиньпина по Украине.

Ранее Зеленский назвал условия для сложения полномочий и проведения выборов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами