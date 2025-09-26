В Молдавии оппозиционную партию отстранили за день до выборов

ЦИК Молдавии: партию «Сердце Молдовы» отстранили от участия в выборах

В Молдавии за несколько дней до парламентских выборов отстранили от участия партию «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах. Об этом сообщает ТАСС.

Постановление было одобрено шестью голосами, трое высказались против. В свою очередь партия «Сердце Молдовы», входящая в оппозиционный блок, назвала незаконным такое решение.

17 сентября ЦИК страны вынес «Сердцу Молдовы» предупреждение о нарушении правовых положений о финансировании политических партий и обратилась в Минюст с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии.

Позже суд в Кишиневе ограничил работу партии на время рассмотрения дела о незаконном финансировании, а лидер организации Ирина Влах назвала решение суда «политическим заказом» и пообещала продолжить политическую борьбу с правящей партией «Действие и солидарность».

В ближайшее воскресенье, 28 сентября, в Молдавии пройдут парламентские выборы. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

Также Санду заявляла, что РФ якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу. В МИД РФ в ответ заявили, что молдавские власти не уверены, что смогут победить на парламентских выборах, поэтому используют обвинительную риторику в адрес РФ.

Ранее в МИД РФ высказались об отказе Молдавии аккредитовать на выборы наблюдателей из России.