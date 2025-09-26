На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии заявили о возможном нападении на страну в случае поражения Санду

Чернев: Украина нападет на Молдавию, если партия Санду проиграет выборы
Global Look Press

Украина может нанести удар по Молдавии в случае поражения партии президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) на выборах. Такое мнение высказал глава территориального бюро канцелярии при правительстве Молдавии в Гагаузии Сергей Чернев, его слова приводит Telegram-канал Gagauzia24.

Он заявил, что в случае поражения поражения партии Санду Молдавия станет «военным хабом» для России, чтобы атаковать Одесскую область, а Украина этого не допустит.

«Украинцы ждать не будут, они будет вынуждены применить против нас военную силу. И эти снаряды, эти ракеты (...) будут падать на Бельцы, на Кишинев, на Вулканешты, на Комтрат, на Кагул», — сказал он.

В Молдавии 28 сентября пройдут парламентские выборы. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

Также Санду заявляла, что РФ якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу. В МИД РФ в ответ заявили, что молдавские власти не уверены, что смогут победить на парламентских выборах, поэтому используют обвинительную риторику в адрес РФ.

Ранее в Молдавии оценили отношения с Россией.

