На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Меркель назвала распад СССР «счастьем всей жизни»

Меркель заявила, что находится с Путиным по разные стороны баррикад
true
true
true
close
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала в интервью газете Spiegel, как разошлась с президентом РФ Владимиром Путиным во взглядах на распад Советского Союза, из-за чего поняла, что они находятся по разные стороны баррикад.

Меркель вспомнила, как российский лидер назвал распад СССР величайшей катастрофой столетия, а она с ним не согласилась.

«То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой, — это счастье всей моей жизни», — заявила бывшая глава немецкого правительства Путину.

В 2024 году Меркель выпустила свои мемуары. В одной из глав она поделилась ощущениями, связанными с появлением черного лабрадора Конни на переговорах с Владимиром Путиным. Экс-канцлер испытывает страх перед собаками, так как однажды ее укусила одна на ярмарке в Укермарке.

По мнению Меркель, появление пса на переговорах было неслучайным. Путин это отрицал и приносил перед канцлером извинения за инцидент.

Ранее Меркель рассказала, как Путин опоздал на саммит из-за любимого пива.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами