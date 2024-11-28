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Путин отверг слова Меркель, что он специально «пугал» ее своим лабрадором

Путин: я не знал, что Меркель боится собак, хотелось создать приятную атмосферу

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции опроверг заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, что он во время визита специально пугал ее своим лабрадором Кони. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Глава государства признался, что не знал, что Меркель боится собак. Он отметил, что уже говорил ей об этом и даже извинялся.

«Я уже говорил ей, что не знал. Если бы знал, я бы никогда этого не сделал. Я, наоборот, хотел создать приятную атмосферу, в Германии хорошо относятся к животным. Когда я узнал об этом, я извинился перед ней», — отметил он.

Президент России через СМИ еще раз извинился перед экс-канцлером ФРГ за тот эпизод.

«Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе душевной боли», — сказал Путин.

Ангела Меркель в своих мемуарах поделилась ощущениями, связанными с появлением черного лабрадора Конни на переговорах с Владимиром Путиным. Экс-канцлер испытывает страх перед собаками, так как однажды ее укусила одна на ярмарке в Укермарке.

Ранее Меркель рассказала, как Путин опоздал на саммит из-за любимого пива.

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