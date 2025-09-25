Москалькова запросила переговоры с Украиной о возвращении 23 россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что запросила разговор с украинским коллегой по вопросу возвращения 23 жителей Курской области, которые остаются в Сумах. Ее слова приводит ТАСС.

«Я сегодня запросила разговор с уполномоченным по правам человека Верховной рады, чтобы обсудить конкретные детали возвращения наших граждан», — сказала она.

Москалькова отметила, что Украина постоянно выдвигает новые условия для возвращения россиян, и забрать их пока не получается.

«Мы продолжаем бороться за возвращение курских жителей. Перемещали вроде бы из добрых побуждений, для того чтобы вывести их из зоны боевых действий, но сегодня они стали предметом торга», — сказала омбудсмен.

4 сентября Москалькова заявляла, что дата возвращения жителей Сумской области еще не определена, но диалог об этом ведется. Она отмечала, что российская сторона ожидает, что по нормам международного права, Женевской конвенции, гражданские люди, вывезенные из зоны боевых действий, будут возвращены родным и близким.

