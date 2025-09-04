Москалькова высказалась о возвращении жителей Сумской области

Дата возвращения жителей Сумской области еще не определена, однако диалог об этом ведется. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«К сожалению, дата не определена, и диалог по возвращению [курян] тоже пока еще не завершен. Конечно, эти люди должны быть возвращены», — заявила она.

По словам омбудсмена, российская сторона ожидает, что по нормам международного права, Женевской конвенции, гражданские люди, вывезенные из зоны боевых действий, будут возвращены родным и близким.

До этого сообщалось, что пять российских семей и столько же семей с Украины воссоединились со своими близкими при посредничестве Москальковой.

1 сентября она сообщила, что Москва и Киев договорились провести обмен посылками для пленных военнослужащих. Как она сказала, РФ и Украина передадут друг другу по две тысячи таких посылок.

24 августа Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле «146 на 146». Кроме того, домой вернулись восемь жителей Курской области, которых удерживали на территории Сумской области с февраля текущего года.

