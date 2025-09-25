На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц нашел способ передать Украине российские активы

Мерц: ФРГ предложит подготовить механизм выдачи Украине кредита на €140 млрд
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Германия предложит на заседании Евросовета в октябре подготовить механизм выдачи Украине кредита на €140 млрд за счет активов РФ. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в статье в британской газете Financial Times.

«На мой взгляд, сейчас необходимо разработать жизнеспособное решение, согласно которому мы сможем предоставить Украине беспроцентный кредит на общую сумму почти €140 млрд без вмешательства в права собственности», — заявил канцлер.

По словам Мерца, этот кредит будет погашен только после того, как «Россия возместит Украине ущерб, причиненный во время военного конфликта». До того момента российские активы будут оставаться замороженными, как это было решено Европейским советом, подчеркнул канцлер.

Мерц подчеркнул, что будет обсуждать свою инициативу в рамках саммита в Копенгагене 1 октября. В случае, если решение не будет принято единогласно, его должно принять подавляющее большинство государств-членов, которые «твердо привержены Украине», заключил канцлер ФРГ.

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите, который, как ожидается, состоится 23–24 октября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конфискация замороженных суверенных активов РФ спровоцирует жесткие ответные меры с российской стороны.

Ранее Макрон признал невозможность конфискации замороженных активов РФ.

