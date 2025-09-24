В Грузии резко отозвались о президенте Украины Зеленском

Глава грузинского парламентского большинства Ираклий Кирцхалия назвал президента Украины Владимира Зеленского «марионеткой» и посоветовал ему «промыть рот», прежде чем говорить о Грузии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Кирцхалия прокомментировал слова Зеленского, на полях Генассамблеи ООН раскритиковавшего Тбилиси за «сжимающиеся права человека» и заявившего, что «в Европе уже потеряли Грузию». По словам лидера парламентского большинства, Зеленский является не политиком, а настоящей марионеткой, и прежде чем он осмелится в очередной раз оскорблять Грузию и призывать к войне, ему необходимо «промыть рот».

Кирцхалия подчеркнул, что обвиняя грузинские власти в нарушении прав человека, Зеленский прежде всего оскорбляет украинский народ, который открыто похищают на улицах и насильно отправляют на передовую.

24 сентября Зеленский подверг критике официальный Тбилиси, обвинив его «в зависимости» от России.

Ранее в Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины.