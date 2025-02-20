В Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили дала понять, что хорошо, что республика «не сидит в одном поезде с Украиной». Об этом она сказала в интервью Первому каналу Грузии.

«Нам говорили, что какой-то поезд идет, бежит, и если мы не сядем в него, наше время никогда не настанет», — сказала дипломат.

По словам Бочоришвили, сегодня хорошо можно видеть, насколько невыгодным было бы для Грузии «находиться в том поезде, в котором сидит сегодняшняя власть Украины».

18 февраля президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что, несмотря на «вызовы», Грузия не свернула с пути и не отказалась от своих ценностей ради устремления в Европу.

Отношения Грузии с Евросоюзом и США начали портиться после того, как местный парламент принял закон об иностранных агентах, а также объявил о приостановке переговоров по вступлению республики в ЕС. Возмущение Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. Победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», однако оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.

Ранее президент Грузии рассказал о попытках втянуть страну в войну с Россией.