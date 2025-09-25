На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: НАТО может ответить России «военными мерами» из-за БПЛА

Reuters: НАТО может принять военные меры против РФ из-за БПЛА в странах альянса
Adrien Courant/Etat Major des Armees/AP

Североатлантический альянс может принять «военные меры» в отношении России из-за БПЛА в воздушном пространстве стран НАТО. Об этом пишет агентство Reuters.

Как говорится в материале, поскольку Украина не является частью НАТО, начало СВО в феврале 2022 года не привело в действие статью 5, хотя Соединенные Штаты и другие государства-члены «поспешили оказать военную и дипломатическую помощь Киеву».

«Однако эксперты давно предупреждали о возможности распространения (статьи – «Газета.Ru») на соседние страны на восточном фланге НАТО, что может вынудить Североатлантический союз принять военные меры», — говорится в сообщении издания.

До этого Эстония из-за якобы вторжения истребителей РФ обратилась к союзникам по статье 4 Устава альянса, которая предполагает проведение консультаций в случае, если, по мнению какой-либо страны — члена НАТО, ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой.

Ранее российский летчик объяснил, почему инцидент с МиГ-31 в Эстонии – провокация Запада.

Атаки БПЛА на Россию
