Трамп ответил на вопрос, поддержит ли союзников по НАТО по сбитию российских самолетов

Трамп ответил на вопрос, поддержит ли он союзников, если они собьют самолет РФ

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, поддержит ли союзников по НАТО, если они собьют российский самолет, вторгнувшийся в пространство Североатлантического альянса. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Глава Белого дома отметил, что это зависит от обстоятельств.

При этом генсекретарь НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос, будут ли силы альянса сбивать российские самолеты и беспилотные летательные аппараты в случае их захода в воздушное пространство блока.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между РФ и Эстонией из-за полета над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Власти Эстонии утверждают, что самолеты якобы пересекли воздушное пространство страны у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. Для сопровождения истребителей была поднята авиация НАТО. Позже Таллин обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса, которая предполагает проведение консультаций в случае, если, по мнению какой-либо страны — члена НАТО, ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой.

22 сентября эстонский дипломат Йонатан Всевиов заявил, что Эстония якобы располагает «неопровержимыми доказательствами» нарушения ее воздушного пространства со стороны России.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательными заявления о нарушении российскими самолетами воздушного пространства стран Европы.

Ранее российский летчик объяснил, почему инцидент с МиГ-31 в Эстонии – провокация Запада.