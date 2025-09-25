На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посла Британии вслед за послом ФРГ вызвали в МИД

МИД Грузии вызвал посла Великобритании Уорда за критику властей республики
Depositphotos

Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Великобритании Гарета Уорда. Об этом сообщает канал «ТВ Пирвели».

Британский дипломат уже прибыл в ведомство. Он вошел в здание, отказавшись давать какие-либо комментарии журналистам. Официальная причина вызова посла не называлась, но в СМИ писали, что он в последнее время активно критиковал политику действующих властей республики.

24 сентября в МИД Грузии был вызван посол Германии Питер Фишер на фоне нарушения принципов Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Фишер напрямую участвует в деятельности радикальной оппозиции, напрямую пытается оказывать давление на судебную систему республики.

Германский посол неоднократно критиковал правящую партию Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» за нежелание Тбилиси следовать европейской политике.

Ранее политолог обвинила Совет Европы в давлении на Грузию.

