Посла Британии вслед за послом ФРГ вызвали в МИД

Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Великобритании Гарета Уорда. Об этом сообщает канал «ТВ Пирвели».

Британский дипломат уже прибыл в ведомство. Он вошел в здание, отказавшись давать какие-либо комментарии журналистам. Официальная причина вызова посла не называлась, но в СМИ писали, что он в последнее время активно критиковал политику действующих властей республики.

24 сентября в МИД Грузии был вызван посол Германии Питер Фишер на фоне нарушения принципов Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Фишер напрямую участвует в деятельности радикальной оппозиции, напрямую пытается оказывать давление на судебную систему республики.

Германский посол неоднократно критиковал правящую партию Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» за нежелание Тбилиси следовать европейской политике.

Ранее политолог обвинила Совет Европы в давлении на Грузию.