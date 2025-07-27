На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Румынии возбудили уголовное дело против молдавского олигарха

МВД Румынии возбудило дело против молдавского олигарха Плахотнюка
close
Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

МВД Румынии возбудило уголовное дело против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка из-за подозрений, что некоторые из его документов являются поддельными. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате проверок, проведенных на уровне структур МВД, возникли обоснованные подозрения в возможном акте подделки некоторых официальных документов — двух удостоверений личности, двух водительских прав и одного паспорта — состоящих в их механической перезаписи с целью искажения данных о личности владельца», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что на уровне Управления уголовных расследований Румынской полиции было возбуждено уголовное дело.

До этого прокуратура Республики Молдавия направила властям Греции запрос об экстрадиции бывшего лидера Демократической партии республики Владимира Плахотнюка, подозреваемого в ряде тяжких преступлений, в частности, в создании и руководстве преступной организацией, а также мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денежных средств.

22 июля депутат молдавского парламента Богдан Цырдя заявил, что причиной ареста беглого молдавского олигарха Плахотнюка стали его попытки вмешаться в электоральный процесс в республике.

Ранее полиция Молдавии задержала лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами