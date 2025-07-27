В Румынии возбудили уголовное дело против молдавского олигарха

МВД Румынии возбудило уголовное дело против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка из-за подозрений, что некоторые из его документов являются поддельными. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате проверок, проведенных на уровне структур МВД, возникли обоснованные подозрения в возможном акте подделки некоторых официальных документов — двух удостоверений личности, двух водительских прав и одного паспорта — состоящих в их механической перезаписи с целью искажения данных о личности владельца», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что на уровне Управления уголовных расследований Румынской полиции было возбуждено уголовное дело.

До этого прокуратура Республики Молдавия направила властям Греции запрос об экстрадиции бывшего лидера Демократической партии республики Владимира Плахотнюка, подозреваемого в ряде тяжких преступлений, в частности, в создании и руководстве преступной организацией, а также мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денежных средств.

22 июля депутат молдавского парламента Богдан Цырдя заявил, что причиной ареста беглого молдавского олигарха Плахотнюка стали его попытки вмешаться в электоральный процесс в республике.

Ранее полиция Молдавии задержала лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу.