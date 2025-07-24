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Молдавия направила Греции запрос о выдаче Плахотнюка

Прокуратура Молдавии попросила Грецию экстрадировать олигарха Плахотнюка
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Мирослав Ротарь/РИА «Новости»

Прокуратура Республики Молдавия направила властям Греции запрос об экстрадиции бывшего лидера Демократической партии республики Владимира Плахотнюка, подозреваемого в ряде тяжких преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прокуратура РМ 24 июля по официальным каналам направила в компетентные органы Греческой Республики запрос об экстрадиции Владимира Плахотнюка», — говорится в публикации.

По версии ведомства, олигарх подозревается в создании и руководстве преступной организацией, а также мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денежных средств.

22 июля пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что Плахотнюк был задержан в Греции. Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя заявил, что причиной ареста беглого молдавского олигарха Плахотнюка стали его попытки вмешаться в электоральный процесс в республике. По мнению молдавского парламентария, в настоящее время в республике «включился репрессивный механизм».

Ранее молдавская оппозиция выступила за партнерство с Россией.

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