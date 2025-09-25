Президент Украины Владимир Зеленский не может принимать рациональные решения. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.

Военный утверждает, что говорил на эту тему с высшим должностным лицам администрации президента США Дональда Трампа.

«Не ведите переговоры с Зеленским. Он потерял способность рационально действовать в этой ситуации», — сказал Дэвис.

Подполковник добавил, что Зеленскому, «потерявшему голову» и готовому воевать до последнего украинца, нельзя доверять.

Дэвис неоднократно подвергал критике действия Зеленского. Некоторое время назад военный заявил, что украинский лидер должен задуматься над словами спецпосланника президента США Кита Келлога о признании потери части территорий республики. Аналитик призвал украинцев понять, что чем дольше Зеленский отказывается признавать очевидное, тем больше потерь будут нести ВСУ.

Ранее в Кремле заявили, что СВО нужно для будущего России.