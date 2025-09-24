НАТО с помощью молдаван может попытаться захватить военные склады в Приднестровье. Таким образом военно-политический эксперт Ян Гагин прокомментировал ТАСС сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что ЕС готовится оккупировать Молдавию.

«Существует достаточно давний конфликт Молдавии и Приднестровья — это нерешенный политический вопрос. Естественно, Приднестровье остается таким пророссийским анклавом как раз между Украиной и Молдавией», — пояснил Гагин.

Он добавил, что в Приднестровье расположены склады еще советской группировки войск в Европе, поэтому можно предположить, что НАТО руками молдаван попытаются их захватить.

Накануне в СВР сообщили, что Европа готовится оккупировать Молдавию, введя туда войска. По сведениям СВР, на данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил стран — членов НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. В службе заявили, что первая группа военных из Франции и Великобритании прибыла в Одессу «для устрашения Приднестровья».

Ранее молдавская оппозиция пообещала наладить связи с Россией в случае победы на выборах.