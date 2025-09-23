Секретная служба США нашла «тайную сеть устройств» вблизи Генассамблеи ООН

Спецслужбы США сообщили о пресечении угрозы со стороны ОПГ, организовавшей сеть телекоммуникационных устройств, которые могли привести к отключению сотовых сетей во время собрания лидеров стран на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает BBC.

«Эта сеть могла вывести из строя вышки сотовой связи и фактически парализовать работу сотовой связи в Нью-Йорке», — заявил ответственный специальный агент Мэтт МакКул.

Всего, как передает британская служба, обнаружено более 300 SIM-серверов и 100 000 SIM-карт, которые могли быть использованы для телекоммуникационных атак на территории, охватывающей части Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута. Устройства были обнаружены в радиусе 35 миль (56 км) от ООН, где на этой неделе пройдут встречи лидеров различных стран.

Агентство заявило, что «хорошо организованная и хорошо финансируемая» схема включала в себя связь между «субъектами угрозы национального уровня и лицами, известными федеральным правоохранительным органам». По информации британской службы, обнаруженная сеть устройств могла отправить текстовые сообщения всему населению США в течение 12 минут. Она также могла вывести из строя вышки мобильной связи и запустить распределенные атаки, которые были способны заблокировать связь со службами экстренной помощи.

Ранее США не выдали визы российским журналистам для освещения собрания ГА ООН.