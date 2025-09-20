На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе заявили об усталости из-за непостоянства Трампа в отношении России

Reuters: в Европе измотаны из-за непостоянства Трампа в отношении России
close
Jonathan Ernst/Reuters

Европейские дипломаты, работающие в Вашингтоне, заявили об усталости от противоречивой политики американского президента Дональда Трампа по отношению к России. Слова чиновников приводит Reuters.

Дипломаты считают неискренним недавнее ужесточение риторики Трампа в адрес Кремля. Они отметили, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, Трамп изменил свое поведение, отказавшись от продвижения идеи прекращения огня, хотя почти все лето грозил России санкциями.

20 сентября специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Трамп проявляет в частных беседах большее недовольство в отношении Путина, чем демонстрирует это публично. Кроме того, Келлог признал наличие разногласий с американским президентом по вопросу урегулирования текущего конфликта. Он отметил, что придерживается позиции о необходимости достижения прекращения огня и проведения последующих переговоров, в то время как Дональд Трамп предпочитает прямой диалог без предварительных условий.

Ранее Трамп заявил, что еще не время просить Путина о прекращении огня.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами