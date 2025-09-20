В Европе заявили об усталости из-за непостоянства Трампа в отношении России

Европейские дипломаты, работающие в Вашингтоне, заявили об усталости от противоречивой политики американского президента Дональда Трампа по отношению к России. Слова чиновников приводит Reuters.

Дипломаты считают неискренним недавнее ужесточение риторики Трампа в адрес Кремля. Они отметили, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, Трамп изменил свое поведение, отказавшись от продвижения идеи прекращения огня, хотя почти все лето грозил России санкциями.

20 сентября специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Трамп проявляет в частных беседах большее недовольство в отношении Путина, чем демонстрирует это публично. Кроме того, Келлог признал наличие разногласий с американским президентом по вопросу урегулирования текущего конфликта. Он отметил, что придерживается позиции о необходимости достижения прекращения огня и проведения последующих переговоров, в то время как Дональд Трамп предпочитает прямой диалог без предварительных условий.

Ранее Трамп заявил, что еще не время просить Путина о прекращении огня.