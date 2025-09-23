Военный эксперт назвал «пиар-акцией» налет дронов ВСУ на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают беспилотники в направлении Москвы, чтобы выторговать у Запада системы противовоздушной обороны (ПВО). Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Налет украинских БПЛА на Москву носит политический характер. Это очередная «пиар-акция», на этот раз приуроченная к визиту [президента Украины] Владимира Зеленского в Нью-Йорк и его предстоящей встрече с Дональдом Трампом. Зеленскому нужны аргументы для того, чтобы получить ЗРК Patriot», — считает Кнутов.

Он добавил, что решение направить десятки дронов на Москву призвано продемонстрировать не только США, но и Европе, что ВСУ якобы способны нанести Москве ущерб, но сами они нуждаются в средствах обороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении не менее десятка украинских БПЛА, летевших на Москву несколькими волнами утром 23 сентября. Всего за сутки были перехвачены и уничтожены более 40 беспилотников ВСУ. Часть дронов была сбита над Реутовом, где повреждены автомобили, но обошлось без жертв. Из-за атак вводились ограничения в работе Шереметьево, десятки рейсов были перенесены или отменены. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее над российскими регионами сбили более 50 беспилотников.