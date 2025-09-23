Стало известно о попытке атаки вертолета с Трампом на борту

NBС: в США с помощью лазера пытались атаковать вертолет с Трампом на борту

В США арестовали мужчину, который пытался ослепить лазерной указкой экипаж вертолета президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел вечером 20 сентября, когда вертолет с Трампом на борту вылетал из Белого дома. Сотрудник Секретной службы США заметил на улице подозрительного мужчину без рубашки, который громко разговаривал сам с собой. Когда агент подошел к мужчине, тот направил на взлетавший президентский вертолет красный луч лазерной указки. Сотрудник Секретной службы немедленно вырвал указку у мужчины из рук и надел на него наручники.

В документах суда говорится, что действия арестованного создавали риск внезапной потери зрения и дезориентации пилота президентского вертолета, особенно во время полета на малой высоте рядом с сопровождавшими президентский борт вертолетами.

12 сентября Трамп заявил, что не беспокоится о собственной безопасности после покушения на американского политического активиста Чарли Кирка.

Ранее в Совфеде усмотрели в покушении на Кирка предупреждение Трампу.