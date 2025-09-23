На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о попытке атаки вертолета с Трампом на борту

NBС: в США с помощью лазера пытались атаковать вертолет с Трампом на борту
close
Carlos Barria/Reuters

В США арестовали мужчину, который пытался ослепить лазерной указкой экипаж вертолета президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел вечером 20 сентября, когда вертолет с Трампом на борту вылетал из Белого дома. Сотрудник Секретной службы США заметил на улице подозрительного мужчину без рубашки, который громко разговаривал сам с собой. Когда агент подошел к мужчине, тот направил на взлетавший президентский вертолет красный луч лазерной указки. Сотрудник Секретной службы немедленно вырвал указку у мужчины из рук и надел на него наручники.

В документах суда говорится, что действия арестованного создавали риск внезапной потери зрения и дезориентации пилота президентского вертолета, особенно во время полета на малой высоте рядом с сопровождавшими президентский борт вертолетами.

12 сентября Трамп заявил, что не беспокоится о собственной безопасности после покушения на американского политического активиста Чарли Кирка.

Ранее в Совфеде усмотрели в покушении на Кирка предупреждение Трампу.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами