Захарова прокомментировала слова Санду об использовании Молдавии для нападения на Одессу

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова резко высказалась о словах президента Молдавии Майи Санду о том, что Россия может использовать молдавскую территорию для нападения на Одесскую область Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя агентству утверждения Санду, Захарова назвала их «паранойей».

22 сентября Санду в обращении к нации заявила, что победа на предстоящих выборах в Молдавии пророссийских сил угрожает суверенитету страны и может открыть путь российскому вторжению в Одесскую область.

14 сентября Санду обвинила российскую сторону в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах. Кроме того, РФ якобы расширила свое вмешательство в молдавские выборы, включив в него избирателей из числа диаспоры.

По ее словам, Россия использует широкий спектр инструментов, пытаясь подавить государственные институты Молдавии.

Ранее президент Румынии сделал первый шаг по присоединению Молдавии.