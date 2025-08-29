На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Румынии сделал первый шаг по присоединению Молдавии

G4media: президент Румынии Дан хочет присоединить Молдавию и сделал первый шаг
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Президент Румынии Никушор Дан хочет присоединить Молдавию и сделал для этого первый шаг — не поздравил страну с Днем независимости. Об этом пишет румынский новостной портал G4media.

В материале говорится, что поздравительная телеграмма Майе Санду была подготовлена администрацией румынского президента, но не была отправлена адресату, что, в свою очередь, свидетельствует о политическом решении. Кроме того, автор статьи называет подобный шаг «неявным сигналом унионизма».

По мнению собеседников G4media, которые понимают политику Дана, «место Молдавии — рядом с Румынией, поэтому нет причин праздновать независимость государства, которое поглотит Бухарест». В статье также отмечается, что такая «стратегия» согласована с Кишиневом.

27 августа президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Кишинев на празднование Дня независимости республики. По мнению политолога, поддержка ЕС крайне важна для правительства Санду перед выборами в парламент, а потому в Молдавию направился «звездный десант» в виде глав Франции, ФРГ и Польши.

Ранее в оппозиции Молдавии назвали Санду менеджером Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами