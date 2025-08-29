Президент Румынии Никушор Дан хочет присоединить Молдавию и сделал для этого первый шаг — не поздравил страну с Днем независимости. Об этом пишет румынский новостной портал G4media.

В материале говорится, что поздравительная телеграмма Майе Санду была подготовлена администрацией румынского президента, но не была отправлена адресату, что, в свою очередь, свидетельствует о политическом решении. Кроме того, автор статьи называет подобный шаг «неявным сигналом унионизма».

По мнению собеседников G4media, которые понимают политику Дана, «место Молдавии — рядом с Румынией, поэтому нет причин праздновать независимость государства, которое поглотит Бухарест». В статье также отмечается, что такая «стратегия» согласована с Кишиневом.

27 августа президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Кишинев на празднование Дня независимости республики. По мнению политолога, поддержка ЕС крайне важна для правительства Санду перед выборами в парламент, а потому в Молдавию направился «звездный десант» в виде глав Франции, ФРГ и Польши.

Ранее в оппозиции Молдавии назвали Санду менеджером Запада.