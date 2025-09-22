На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр иностранных дел Люксембурга высказал отношение к новым санкциям против России

Глава МИД Люксембурга Беттель: жаль, что приходится вводить санкции против РФ
close
Reuters

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель выразил сожаление, что Европейскому союзу приходится вводить очередные антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос агентства о сроках принятия 19-го пакета санкций ЕС против России, Беттель заявил, что сожалеет о необходимости таких мер, но Евросоюз должен сделать все возможное для прекращения военного конфликта. При этом глава МИД подчеркнул, что он по-прежнему верит в возможности дипломатии и диалога.

22 сентября портал EUObserver сообщил, что новые европейские санкции против России подразумевают ограничения в сфере туризма.

В этот же день министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза согласован с Соединенными Штатами и будет принят в ближайшие дни.

19 сентября Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как предполагается, включат запрет на импорт российского СПГ с 2027 года, всевозможные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций.

Ранее в ЕС задумались о санкциях против платежной системы «Мир».

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами