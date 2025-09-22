Министр иностранных дел Люксембурга высказал отношение к новым санкциям против России

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель выразил сожаление, что Европейскому союзу приходится вводить очередные антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос агентства о сроках принятия 19-го пакета санкций ЕС против России, Беттель заявил, что сожалеет о необходимости таких мер, но Евросоюз должен сделать все возможное для прекращения военного конфликта. При этом глава МИД подчеркнул, что он по-прежнему верит в возможности дипломатии и диалога.

22 сентября портал EUObserver сообщил, что новые европейские санкции против России подразумевают ограничения в сфере туризма.

В этот же день министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза согласован с Соединенными Штатами и будет принят в ближайшие дни.

19 сентября Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как предполагается, включат запрет на импорт российского СПГ с 2027 года, всевозможные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций.

Ранее в ЕС задумались о санкциях против платежной системы «Мир».