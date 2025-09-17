Песков: Россия поддерживает идею о реформировании Совбеза ООН

Россия поддерживает идею генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформирования Совета Безопасности организации, но считает, что для этого должны сложиться определенные условия. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза, нужно прийти к консенсусу. Сейчас, когда позиции стран и постоянных членов Совбеза диаметрально противоположны, прийти к консенсусу невозможно», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, текущая конфигурация Совбеза — «единственное, что у нас есть», и только время покажет, удастся ли ООН адаптироваться к будущим реалиям.

16 сентября Гутерриш, выступая на пресс-конференции в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что реформа Совбеза имеет «полный смысл», так как сейчас его состав не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, что, по его мнению, создает не только проблему легитимности, но и вызывает трудности с эффективностью.

Ранее Лавров заявил, что генсек ООН не выполняет требования устава организации.