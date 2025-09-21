В Польше проходят протесты против участия в конфликте на Украине

В Варшаве проходит марш против втягивания Польши в конфликт России с Украиной

В центре Варшавы проходит акция протестов против втягивания Польши ее правительством в вооруженный конфликт на Украине. Трансляция марша велась на странице его организатора, лидера партии «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Мероприятие началось в 15:00 по местному времени (16:00 мск) на перекрестке имени Романа Дмовского, маршрут протестующих завершался президентским дворцом. Известно, что количество участников акции составляет несколько сотен человек, марш проходит под лозунгом «Польша за мир».

Это уже четвертая подобная акция в Польше. Активисты обвиняют правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском в попытке втянуть Польшу в боевые действия на территории Украины.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Ранее СМИ сообщили о подготовке Польши к вступлению в украинский конфликт.