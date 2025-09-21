На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Ялты после новых санкций заявила, что киевским властям надо ставить диагноз

Мэр Ялты Павленко о санкциях Зеленского: нужно ставить диагноз
Telegram-канал «Янина ПаVленко»

Глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале заявила, что ей сложно комментировать свое попадание в санкционный список Украины. По ее мнению, киевским властям уместнее поставить диагноз.

«Давно перестала вникать в такого рода сообщения. Можно вывезти комика из цирка, а цирк из комика — нет», — написала Павленко.

Она считает, что украинские власти живут в параллельной вселенной, составляя «грозные списки» и заявляя, что скоро будут пить кофе на набережной Ялты.

«Сложно комментировать там, где нужно ставить диагнозы», — отметила она.

По ее словам, Крым сейчас переживает настоящее возрождение. Местные жители работают на своем месте на благо любимого полуострова и великой страны, добавила она.

До этого вице-премьер правительства Крыма Альберт Куршутов отреагировал на свое попадание в украинский список санкций. Он отметил, что для него это честь и гордость, поскольку в этот список попадают патриоты России, которые «идут правильным путем и работают на благо российского Крыма».

20 сентября на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о введении санкций в отношении 96 лиц. В этот список в том числе попали Альберт Куршутов и Янина Павленко. Санкции предусматривают блокировку активов и лишения государственных наград.

Ранее Зеленский заявил, что Крым должен быть «свободным».

