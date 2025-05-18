Зеленский заявил, что Крым должен быть «свободным»

Зеленский заявил, что Крым, как и вся Украина, должен быть свободным

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти пострадавших от депортации народов Крыма заявил, что полуостров должен быть «свободным». Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Сегодня день, напоминающий, почему любые жестокие империи заслуживают падения. <…> Крым, как и вся Украина, должен быть свободным. Империи всегда падают», — написал Зеленский.

15 мая президент Украины на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы, так как это нарушение украинской конституции. Зеленский добавил, что в ходе переговоров этот вопрос будет обсуждаться и Украина к этому готова, но юридически страна не признает «временно оккупированные территории российскими».

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал истерией заявление Зеленского об «украинском Крыме». Он также высмеял отсылку украинского лидера к конституции и напомнил, что основной закон Украины прямо предоставлял народу Крыма право на самоопределение.

Ранее в Европе признали, что вопрос о статусе Крыма уже решен.