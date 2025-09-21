На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-премьер Крыма отреагировал на свое попадание в список санкций Зеленского

Вице-премьер Крыма Куршутов назвал честью попадание в санкционный список Украины
Правительство Республики Крым

Вице-премьер правительства Крыма Альберт Куршутов в беседе с РИА Новости назвал честью и гордостью включение его в санкционный список Украины.

«Для меня оказаться в этом списке — гордость и честь», — сказал политик.

Он отметил, что в этот список попадают патриоты России, которые «идут правильным путем и работают на благо российского Крыма». Куршутов добавил, что эти санкции не смогут оказаться на него никакого влияния, поскольку у него нет никаких активов на территории Украины и государственных наград.

20 сентября на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о введении санкций в отношении 96 лиц. В этом список в том числе попал Альберт Куршутов. Санкции предусматривают блокировку активов и лишения государственных наград.

Помимо вице-премьера Крыма в санкционный список Зеленского попали глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и внук первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер. Ограничения также ввели против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, первого заместителя главы МВД России Андрея Кикотя и др.

Ранее Зеленский заявил, что Крым должен быть «свободным».

