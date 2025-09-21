Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете Soir заявила, что не считает, что Европа движется к третьей мировой войне. При этом она настаивает, чтобы страны ЕС были более автономны в вопросе обороноспособности.

«Нет [мы не движемся к третьей мировой войне], но мы живем в очень опасное время. Я делаю все возможное для сохранения мира и свободы в Европе», — сказала фон дер Ляйен.

Она призвала страны ЕС признать, что мир радикально изменился, и ответить все вызовам. Для этого, по мнению главы ЕК, Евросоюз должен доказать себе, союзникам и противникам, что у него «есть воля и способность защитить себя».

Отвечая на вопрос, когда в ЕС появится общая европейская армия, фон дер Ляйен отметила, что страны — члены объединения должны нести ответственность за свои войска, а также потребности своих вооруженных сил.

До этого депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что третья мировая война уже началась. При этом он добавил, что она проходит не в привычном формате. Как пояснил Гурулев, США, понимая, что «конец их гегемонии близок», пытаются утопить весь остальной мир, чтобы не дать ему вырасти, а Украина является лишь одним из фронтов.

Ранее на Украине заявили о сохранении государственности через третью мировую войну.