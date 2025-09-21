На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фон дер Ляйен оценила риски начала третьей мировой войны

Фон дер Ляйен заявила, что не считает третью мировую войну реальной перспективой
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете Soir заявила, что не считает, что Европа движется к третьей мировой войне. При этом она настаивает, чтобы страны ЕС были более автономны в вопросе обороноспособности.

«Нет [мы не движемся к третьей мировой войне], но мы живем в очень опасное время. Я делаю все возможное для сохранения мира и свободы в Европе», — сказала фон дер Ляйен.

Она призвала страны ЕС признать, что мир радикально изменился, и ответить все вызовам. Для этого, по мнению главы ЕК, Евросоюз должен доказать себе, союзникам и противникам, что у него «есть воля и способность защитить себя».

Отвечая на вопрос, когда в ЕС появится общая европейская армия, фон дер Ляйен отметила, что страны — члены объединения должны нести ответственность за свои войска, а также потребности своих вооруженных сил.

До этого депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что третья мировая война уже началась. При этом он добавил, что она проходит не в привычном формате. Как пояснил Гурулев, США, понимая, что «конец их гегемонии близок», пытаются утопить весь остальной мир, чтобы не дать ему вырасти, а Украина является лишь одним из фронтов.

Ранее на Украине заявили о сохранении государственности через третью мировую войну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами