Третья мировая война уже началась, и Украина является одним из ее фронтов. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Государственной думы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

Он уточнил, что мировая война проходит в непривычном формате. США, понимая, что конец их гегемонии близок, пытаются утопить весь остальной мир, чтобы не дать ему вырасти. Украина является лишь одним из фронтов.

По мнению депутата, все разговоры о переговорах бессмысленны. Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей «кодлой» не смогут пойти на мир и будут драться до последнего, мобилизуя молодежь от 18 до 25 лет.

Гурулев отметил, что российская армия готова к такому развитию событий. Тем не менее ключевым фактором является развитие военной промышленности. Выпуск оборонной продукции должен постоянно увеличиваться, в том числе благодаря повсеместному внедрению искусственного интеллекта и максимальной автоматизации процессов.

26 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал международное сообщество сделать все возможное для предотвращения третьей мировой войны, угроза которой, по его мнению, продолжает возрастать.

Ранее на Украине заявили о сохранении государственности через третью мировую войну.