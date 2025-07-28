На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, что третья мировая война уже идет

Депутат Гурулев заявил, что третья мировая война уже началась
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Третья мировая война уже началась, и Украина является одним из ее фронтов. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Государственной думы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

Он уточнил, что мировая война проходит в непривычном формате. США, понимая, что конец их гегемонии близок, пытаются утопить весь остальной мир, чтобы не дать ему вырасти. Украина является лишь одним из фронтов.

По мнению депутата, все разговоры о переговорах бессмысленны. Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей «кодлой» не смогут пойти на мир и будут драться до последнего, мобилизуя молодежь от 18 до 25 лет.

Гурулев отметил, что российская армия готова к такому развитию событий. Тем не менее ключевым фактором является развитие военной промышленности. Выпуск оборонной продукции должен постоянно увеличиваться, в том числе благодаря повсеместному внедрению искусственного интеллекта и максимальной автоматизации процессов.

26 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал международное сообщество сделать все возможное для предотвращения третьей мировой войны, угроза которой, по его мнению, продолжает возрастать.

Ранее на Украине заявили о сохранении государственности через третью мировую войну.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами