В Евросоюзе встревожились из-за сделки Китая с Польшей

Sohu: сделка Польши с Китаем вызвала беспокойство в Евросоюзе

Договоренность Польши и Китая в области торговли вызвала серьезную тревогу в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщил портал Sohu.

Отмечается, что соглашение между двумя странами обеспечило Пекину важный транспортный маршрут, а Варшаве – значительную промышленную поддержку.

По данным портала, в ЕС выражают опасения, что Польша отступила от общих норм и получила «привилегированное положение».

12 сентября Польша заблокировала железнодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией, создав проблемы для поставок китайской продукции в Европу. Позжесостоялась встреча министра иностранных дел Китая Ван И с его польским коллегой Радославом Сикорским и президентом Польши Каролем Нароцким. Результатом переговоров стало подписание соглашения, охватывающего добычу полезных ископаемых, производство электромобилей и правила экспортного контроля.

Агентство ТАСС сообщало, что 20 сентября Варшава намеревалась открыть границу для поездов, а с 22 сентября — для других средств наземного транспорта.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести санкции против Китая.