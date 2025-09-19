Стало известно, когда Польша откроет границу с Белоруссией

Польские власти планируют начать постепенно открывать границу с Белоруссией с 20 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радио «Беларусь».

По данным журналистов, завтра Варшава откроет границу для поездов, а с 22 сентября — для других средств наземного транспорта.

Официальной информации по этой теме не поступало.

С 12 сентября руководство Польши в одностороннем порядке полностью закрыло границу с Белоруссией. На одном из пограничных пунктов пропуска — «Брест» — даже были установлены колючая проволока и металлический забор. В качестве причины были названы российско-белорусские учения «Запад-2025».

Комментируя ситуацию, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что действия польских властей выходят за рамки здравого смысла. По его словам, отдельные политики в Польше продолжают «смотреть свысока» на белорусов. Они же предпринимают попытки путем экономического и политического давления реализовать свои имперские амбиции, добавил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее МВД Польши сообщило о новой активности беспилотников у границ.