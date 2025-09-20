На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Келлог раскрыл отношение Трампа к Путину «за закрытыми дверьми»

Спецпосланник Келлог: за закрытыми дверьми Трамп гораздо более раздражен Путиным
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп за закрытыми дверьми более зол на российского коллегу Владимира Путина, чем показывает на публике. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью газете The Telegraph.

«Он [Дональд Трамп] раздражен. Он думал, что его личные взаимоотношения с Путиным принесут результаты. <…> За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике», — заявил Келлог.

Он также признал, что имеет разногласия с американским лидером в отношении урегулирования конфликта. Спецпосланник признался, что настаивает на прекращении огня и последующих переговорах, в то время как сам Трамп предпочитает прямой диалог без предварительных условий.

До этого специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф заявил, что Владимир Путин хочет урегулировать украинский конфликт. Отвечая на вопрос журналиста о том, говорил ли Путин о стремлении Москвы к завершению конфликта, Уиткофф подчеркнул, что российский лидер высказывался о желании урегулировать ситуацию с Украиной

Ранее Келлог оценил, когда могут улучшиться отношения России и США.

