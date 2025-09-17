ЕС приостановил программы поддержки Израиля

ЕС приостановил программы финансовой поддержки Израиля из-за расширения операции в секторе Газа. Об этом сообщает The Guardian.

Исключение было сделано для программ по поддержке гражданского общества.

Также в ЕК порекомендовали странам ЕС заморозить действие соглашения о свободной торговле с Израилем и ввести персональные санкции в отношении израильских министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, которых считают ответственными за жесткие меры в отношении палестинцев на Западном берегу Иордана. Отмечается, что шаги Еврокомиссии были достаточно умеренны, что связано с сопротивлением таких союзников Израиля в ЕС как Германия.

16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к расширению наземного наступления в городе Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона II». В тот же день глава МИД ЕС Кая Каллас потребовала от Израиля прекратить операцию в городе Газа под угрозой «тяжелых последствий».

Новость дополняется.