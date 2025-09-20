На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Келлог: отношения с США не улучшатся, пока РФ не вернется в лигу добрых наций
Carlos Barria/Reuters

Спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью газете The Telegraph порассуждал о том, в каком случае Вашингтон и Москва смогут нормализовать отношения.

По его оценкам, это может произойти лишь при следующем президенте России. Как утверждает Келлог, пока Россия «не вернется в лигу добрых наций», она якобы будет оставаться «изгоем».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам. По словам Лаврова, Москва видит, что на американской стороне то же самое желание наблюдается.

«Да, мы хотим поддерживать тот диалог, который установился между нашими президентами, между главами внешнеполитических ведомств, по другим каналам, между помощниками по национальной безопасности и специальными представителями двух президентов», — сказал министр.

Ранее в МИД РФ заявили о ежедневном саботаже договоренностей России и США.

