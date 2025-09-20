Зеленский потребовал «сильного международного ответа» на действия России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к «сильному международному ответу» на действия России. В своем Telegram-канале он заявил, что республика всю ночь находилась под «массированным» ударом ВС РФ.

«Именно поэтому нужен сильный международный ответ. Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита должны действовать вместе: усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия, расширять санкции против российской военной машины и сфер, которые ее финансируют», — написал Зеленский.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что российские военные провели одну из самых крупных атак на Днепропетровскую область. По данным канала, атака была одной из самых массированных с начала спецоперации. По информации журналистов, в Днепре и Павлограде зафиксировали серии ударов, в последнем прозвучали порядка 15 взрывов.

В публикации говорится, что в результате налета пострадали промышленные предприятия, над городами поднялся черный дым.

Ранее МИД Украины потребовал от Европы «решительных действий».