Российские военные провели массированную атаку на Днепропетровскую область

Mash: ВС России атаковали Днепропетровскую область
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные провели одну из самых крупных атак на Днепропетровскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, атака была одной из самых массированных с начала спецоперации. По информации журналистов, в Днепре и Павлограде зафиксировали серии ударов, в последнем прозвучали порядка 15 взрывов.

В публикации говорится, что в результате налета пострадали промышленные предприятия, над городами поднялся черный дым.

Кроме того, в Николаеве после атаки произошли пожары. Всего для атак по городу применили свыше 40 «Гераней» и не меньше трех ракет, часть из них — «Искандеры».

До этого стало известно, что российские военнослужащие организовали первый полукотел для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. По данным журналистов, в него попали около 6000 украинских солдат.

В публикации говорится, что российским военным удалось отбросить ВСУ от Зеленого Гая. В настоящее время идут бои в западной части Искры, также подразделения ВС РФ продвигаются в районе Ивановки.

Ранее Герасимов назвал две области Украины, где ВС РФ развивают наступление.

