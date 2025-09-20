Узбекистан выразил протест Украине из-за рабства 13 граждан

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Узбекистан направил Украине ноты из-за удержания в рабстве 13 граждан
true
true
true
close
Collab Media/Shutterstock/FOTODOM

МИД Узбекистана направил Украине ноты протеста из-за удержания в рабстве 13 граждан. Об этом пресс-секретарь министерства Ахрор Бурханов в Telegram-канале.

По его словам, ноты протеста направлены в Министерство иностранных дел и Генеральную прокуратуру Украины.

«Направлены соответствующие ноты для оказания консульско-правовой помощи гражданам Узбекистана», — отметил Бурханов.

Отмечается, что сотрудники посольства Узбекистана в Украине выехали на место, чтобы выяснить все обстоятельства сложившейся ситуации. Также дипведомство рекомендовало гражданам Узбекистана воздержаться от поездок на Украину.

Накануне Киевская областная прокуратура сообщила, что в регионе был обнаружен лагерь, где в рабстве удерживались 13 граждан Узбекистана.

Иностранцев заставляли работать безвозмездно, получая при этом прибыль для преступников. Их переправка под Киев была организована несколькими представителями Украины, Узбекистана и Китая. Преступники ввели граждан Узбекистана в заблуждение, эксплуатировали и удерживали их, пользуясь уязвимостью мигрантов.

Ранее украинским мигрантам в Европе предложили собирать киндер-сюрпризы.

