Эстония направила России ноту из-за объявления об учебе

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии сообщило, что направило посольству России ноту из-за публикации им объявления об учебе в РФ. Об этом сообщил глава эстонского МИД Маркус Цахкна, передает РИА Новости.

Так эстонские власти отреагировали на сообщение посольства России, что с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года открыта регистрация заявок на получение бесплатного образования в российских вузах на два предстоящих учебных года.

«В ноте посольству России мы напомнили, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств», — говорится в сообщении.

Помимо этого, гражданам Эстонии запрещено сознательно содействовать участию в подобных инициативах. В заявлении также говорится, что запрет на участие в таких мероприятиях действует в стране с декабря 2024 года и распространяется на граждан страны и лица, имеющие вид на жительство, достигшие 21 года.

Представители ведомства заявили, что публикации подобного характера могут побуждать граждан к нарушению санкций.

До этого МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России, чтобы вручить ноту протеста из-за якобы нарушения эстонского воздушного пространства российским вертолетом.

Ранее в России раскритиковали идею депутатов выдавать права с 16 лет за успехи в учебе.