На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эстония направила России ноту из-за объявления об учебе

МИД Эстонии направил посольству России ноту из-за объявления об учебе в РФ
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии сообщило, что направило посольству России ноту из-за публикации им объявления об учебе в РФ. Об этом сообщил глава эстонского МИД Маркус Цахкна, передает РИА Новости.

Так эстонские власти отреагировали на сообщение посольства России, что с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года открыта регистрация заявок на получение бесплатного образования в российских вузах на два предстоящих учебных года.

«В ноте посольству России мы напомнили, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств», — говорится в сообщении.

Помимо этого, гражданам Эстонии запрещено сознательно содействовать участию в подобных инициативах. В заявлении также говорится, что запрет на участие в таких мероприятиях действует в стране с декабря 2024 года и распространяется на граждан страны и лица, имеющие вид на жительство, достигшие 21 года.

Представители ведомства заявили, что публикации подобного характера могут побуждать граждан к нарушению санкций.

До этого МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России, чтобы вручить ноту протеста из-за якобы нарушения эстонского воздушного пространства российским вертолетом.

Ранее в России раскритиковали идею депутатов выдавать права с 16 лет за успехи в учебе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами