На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России раскритиковали идею депутатов выдавать права с 16 лет за успехи в учебе

Автоэксперт Похмелкин не одобрил идею выдавать права с 16 лет за успехи в учебе
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Идея депутатов Госдумы награждать российских подростков за успехи в учебе и спорте выдачей прав с 16 лет противоречит тому, что все должны быть равны перед законом, считает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. В беседе с НСН он раскритиковал это предложение, назвав его «безобразием».

Похмелкин подчеркнул, что российские граждане должны иметь доступ к управлению транспортным средством вне зависимости от того, достигли они в чем успехов или нет.

«Граждане России должны достичь определенного возраста и сдать экзамен на права. Если снижать порог, то для всех, а какая-то дифференциация, с моей точки зрения, юридически никак не объяснима», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что намного важнее в этом вопросе умение человека управлять автомобилем, сдача соответствующих экзаменов, поэтому дополнительные критерии в данном случае учитываться не должны.

Напомним, с инициативой разрешить выдачу водительских прав с 16 лет за достижения в учебе, спорте или предпринимательстве к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратились депутаты ГД от фракции «Новые люди». Они отметили, что в настоящее время установленный возрастной порог соответствует международной практике, добавив, что выдачу водительских прав можно разрешить для подростков, которые уже проявили высокий уровень ответственности, самодисциплины и социальной активности.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября вступят в силу новые медограничения для водителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами