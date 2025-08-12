В России раскритиковали идею депутатов выдавать права с 16 лет за успехи в учебе

Автоэксперт Похмелкин не одобрил идею выдавать права с 16 лет за успехи в учебе

Идея депутатов Госдумы награждать российских подростков за успехи в учебе и спорте выдачей прав с 16 лет противоречит тому, что все должны быть равны перед законом, считает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. В беседе с НСН он раскритиковал это предложение, назвав его «безобразием».

Похмелкин подчеркнул, что российские граждане должны иметь доступ к управлению транспортным средством вне зависимости от того, достигли они в чем успехов или нет.

«Граждане России должны достичь определенного возраста и сдать экзамен на права. Если снижать порог, то для всех, а какая-то дифференциация, с моей точки зрения, юридически никак не объяснима», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что намного важнее в этом вопросе умение человека управлять автомобилем, сдача соответствующих экзаменов, поэтому дополнительные критерии в данном случае учитываться не должны.

Напомним, с инициативой разрешить выдачу водительских прав с 16 лет за достижения в учебе, спорте или предпринимательстве к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратились депутаты ГД от фракции «Новые люди». Они отметили, что в настоящее время установленный возрастной порог соответствует международной практике, добавив, что выдачу водительских прав можно разрешить для подростков, которые уже проявили высокий уровень ответственности, самодисциплины и социальной активности.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября вступят в силу новые медограничения для водителей.