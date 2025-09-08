МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России, чтобы вручить ноту протеста из-за якобы нарушения эстонского воздушного пространства российским вертолетом. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.

По данным эстонского МИД, 7 сентября российский вертолет Ми-8 якобы без разрешения вошел в воздушное пространство страны, в районе острова Вайндлу, и находился там четыре минуты. По словам министра иностранных дел республики Маргуса Цахкна, это было третье такое нарушение в этом году.

В Минобороны России не раз заявляли, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ведомстве подчеркивали, что суда летают строго над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными воздушными судами.

До этого издание Asia Times писало, что Эстония является одним из главных провокаторов России. В вопросах безопасности республика полностью полагается на НАТО, рассчитывая, что альянс поддержит ее в случае конфликта, а РФ не станет нападать на члена военного блока.

В издании также подчеркнули, что в Эстонии «ненависть к русским граничит с крайностью». Эта страна может стать причиной больших проблем и эскалации, ведущей к конфликту в Европе, констатирует AT.

Ранее стало известно, что Эстония закупит средства ПВО на фоне сообщений о рисках из-за «амбиций» РФ.