На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Эстонии вручил ноту протеста российскому дипломату

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ для вручения ноты протеста
true
true
true
close
Estonian Ministry of Foreign AffairsFacebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
Estonian Ministry of Foreign AffairsFacebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России, чтобы вручить ноту протеста из-за якобы нарушения эстонского воздушного пространства российским вертолетом. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.

По данным эстонского МИД, 7 сентября российский вертолет Ми-8 якобы без разрешения вошел в воздушное пространство страны, в районе острова Вайндлу, и находился там четыре минуты. По словам министра иностранных дел республики Маргуса Цахкна, это было третье такое нарушение в этом году.

В Минобороны России не раз заявляли, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ведомстве подчеркивали, что суда летают строго над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными воздушными судами.

До этого издание Asia Times писало, что Эстония является одним из главных провокаторов России. В вопросах безопасности республика полностью полагается на НАТО, рассчитывая, что альянс поддержит ее в случае конфликта, а РФ не станет нападать на члена военного блока.

В издании также подчеркнули, что в Эстонии «ненависть к русским граничит с крайностью». Эта страна может стать причиной больших проблем и эскалации, ведущей к конфликту в Европе, констатирует AT.

Ранее стало известно, что Эстония закупит средства ПВО на фоне сообщений о рисках из-за «амбиций» РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами