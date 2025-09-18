Трамп рассказал, что заставит Россию закончить конфликт на Украине

Трамп: России придется прекратить конфликт на Украине, если цены на нефть упадут

В случае падения цен на нефть России придется прекратить конфликт на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в рамках визита в Великобританию, передает Reuters.

«Если цены на нефть упадут, у (президента России Владимира - «Газета.Ru») Путина не будет другого выбора, кроме как прекратить (конфликт – «Газета.Ru»)», — сказал он.

18 сентября телеканал CNN передавал, что Великобритания намерена использовать «мягкую силу», чтобы убедить Трампа оказать давление на Россию по вопросу решения на Украине.

Некоторые европейские чиновники, отмечал CNN, надеются, что «наступление с помощью очарования» сможет привить Трампу новое понимание долгой истории роли США в обеспечении европейской безопасности.

17 сентября президент США Дональд Трамп вместе с супругой прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологий и гражданской ядерной энергетики на общую сумму свыше $10 млрд.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной.